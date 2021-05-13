Genesis تضيف تحفة جديدة لعالم السيارات الفاخرة

اشتهرت Genesis في السنوات الأخيرة بسيارات السيدان ذات الموثوقية العالية والتصاميم المميزة، لكنها قررت هذا العام التميز بنوع جديد من المركبات.

وتماشيا مع خططها في التوسع لإرضاء شريحة أكبر من محبي المركبات الكبيرة كشفت Genesis عن سيارتها الجديدة G70 Shooting Brake التي أتت بهيكل ستيشين انسيابي ومميز التصميم.

وأتت هذه المركبة كنسخة معدلة عن سيارات G70، لكن هيكلها أصبح بطول 4 أمتار و68 سنتيمترا، عرضه 185 سم، وارتفاعه 140 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 283 سنتيمترا.

كما حصلت السيارة على فتحات هوائية مميزة على جوانبها الأمامية، وجنح هوائي أعلى الزجاج الخلفي لزيادة الثبات على السرعات العالية ، وعجلات بأقراص كبيرة مصنوعة من الكروم، أما القمرة فيها فتميزت عن نسخ G70 السابقة بعناصر مزينة بألياف الكربون التي تتداخل مع الجلد والكروم بصورة أنيقة ومميزة.

وجهزتها Genesis بأحدث أنظمة الأمان لتفادي الحوادث، وبنظام للحفاظ على المسار أثناء السير على الطرقات السريعة، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

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وستطرح هذه المركبة في أوروبا بعدة نسخ، نسخ مجهزة بمحركات توربينية بسعة 2.0 ليتر بعزم 197 و252 حصانا، ونسخ بمحركات توربينية 2.2 ليتر تولد عزما يعادل 202 حصانا، وستعمل جميع هذه النسخ بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل.

المصدر: moto1