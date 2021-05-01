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منافسة Mitsubishi Outlander الصينية ستطرح في الأسواق العام الجاري

عالم السيارات

منافسة Mitsubishi Outlander الصينية ستطرح في الأسواق العام الجاري
youtube/АвтоТренды
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كشفت علامة Wey التابعة لشركة Great Wall الصينية عن أحدث سيارة كروس أوفر طورتها لتكون منافسة لمركبات Outlander الشهيرة من ميتسوبيشي.

وتتميز المركبة الجديدة بالتصميم الأنيق الذي تتجسد فيه ملامح الفخامة من خلال العناصر الخارجية المميزة المطلية بالكروم اللماع، فضلا عن المظهر الذي يوحي بالقوة والذي تبرزه الواجهة الأمامية الكبيرة والبارزة والفتحات الهوائية المجهزة بها، والعجلات الكبيرة بمقاس 19 و20 إنشا.

منافسة Mitsubishi Outlander الصينية ستطرح في الأسواق العام الجاري
youtube/АвтоТренды

وأتى هيكل هذه السيارة بطول 4 أمتار و66 سنتيمترا، عرضه 189 سم، وارتفاعه 173 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 274سم، أما قمرتها فجهزت بصفين من المقاعد المريحة المخصصة لخمسة ركاب، وحصلت واجهة القيادة فيها على شاشة كبيرة تعمل باللمس يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا ومراقبة محيط المركبة عبر الكاميرات.

كما جهزتها Great Wall بأنظمة لتثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات المقاعد والمرايا الجانبية.

منافسة Mitsubishi Outlander الصينية ستطرح في الأسواق العام الجاري
youtube/АвтоТренды
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المصدر: moto1

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