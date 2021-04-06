تويوتا تعلن عن "وحشها الرياضي الجديد"!

كشفت شركة تويوتا عن تصميم وبعض مواصفات سيارة GT 86 Coupe الجديدة التي يتوقع أن تعلن عنها بشكل رسمي قريبا.

وبالنظر للصور والفيديوهات التي سربت لهذه المركبة نلاحظ أنها اختلفت من حيث التصميم عن سيارات GT 86 الحالية، إذ أصبحت مصابيحها الأمامية أبسط وأشبه بمصابيح السيارات الرياضية التي طرحت في تسعينيات القرن الماضي، أما واجهتها الخلفية فاختلفت بشكل ملحوظ إذ صمم صندوق الأمتعة لتكون مؤخرته على شكل جنح هوائي لزيادة الثبات على السرعات العالية، وامتدت جوانب الصندوق إلى المسافة الموجودة فوق المصابيح، كما ازداد مقاس العجلات.

وحصلت هذه السيارات على هيكل بطول 4 أمتار و26 سنتيمترا، بعرض 177 سم، وارتفاع 131 سم، وزنه 1270 كلغ، وارتفاعه عن الأرض 131 ملم، كما طور هذا الهيكل ليكون أكثر متانة من هياكل مركبات GT 86 الحالية، وجهز بفتحات هوائية مميزة على الواجهة الأمامية وعلى جوانب حجرات الإطارات.

وداخليا حصلت هذه السيارات على واجهة قيادة مختلفة أيضا، مجهزة بشاشة لمسية كبيرة تمكن السائق من الاستغناء عن الأزرار التقليدية للتحكم بأنظمة المولتيميديا، كما حصلت على كاميرات خاصة تدعم أنظمة الأمان لمنع الحوادث المفاجئة.

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وبدلا من المحركات القديمة بسعة 2.0 ليتر التي كانت في سيارات GT 86، حصلت المركبات الجديدة على محركات بنزين بسعة 2.7 ليتر بعزم 235 حصانا، تعمل مع علب سرعة ميكانيكية أو اوتوماتيكية بست سرعات ونظام دفع خلفي.

المصدر: moto1