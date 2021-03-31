سوبارو تجمع القوة والأناقة في سيارة جديدة

أعلنت شركة سوبارو أنها تستعد لإطلاق النماذج الجديدة للجيل السادس من سيارات Outback في عدد من بلدان العالم.

وتتميز السيارات الجديدة بهيكل هاتشباك يجمع في معالمه ملامح القوة والعصرية كما جرت العادة في سيارات سوبارو.

وبنيت هذه المركبات على منصات SGP المعدلة، وحصلت على هيكل بطول 4 أمتار و87 سنتيمترا، عرضه 187 سم، وارتفاعه 167 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 274 سم.

وتبعا للمطورين في سوبارو فإن Outback الجديدة لن تقل إمكانية من حيث اجتياز الطرق الوعرة عن سيارات الكروس أوفر الحديثة، إذ حصلت على عجلات كبيرة، وهيكل يرتفع أسفله عن الأرض بمقدار 213 ملم، فضلا عن أنها قادرة على جر مقطورات تصل أوزانها إلى طنين تقريبا.

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ولم تقتصر معالم التطور على التصميم الخارجي لهذه المركبات فحسب، بل حصلت قمرتها أيضا على واجهة قيادة مميزة فيها شاشة لمسية بمقاس 11 بوصة تتوضع طوليا في منتصفها، ويمكن من خلالها إدارة أنظمة المولتميديا ومراقبة محيط المركبة بالكاميرات، فضلا عن أنها قادرة على الاتصال لاسلكيا مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة الذكية.

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وستطرح هذه المركبات بمحركات بنزين تولّد عزما يعادل 169 حصانا، ستعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية ونظامي دفع أمامي ورباعي، وستتمكن هذه السيارات من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 10.2 ثانية تقريبا.

المصدر: moto1