الصينية Chery تطلق أكبر سياراتها رباعية الدفع وأكثرها فخامة

أعلن وكلاء شركة Chery الصينية أن النموذج الأحدث من سيارات Tiggo سيصل قريبا لعدد من بلدان العالم.

وتتميز السيارات الجديدة التي ستطلق تحت اسم Tiggo 8 Plus عن مركبات Tiggo الحالية بتصميم أكثر جاذبية، وشبك أمامي زينت فتحاته بعناصر من الكروم، وتصميم مطور لخطوط الإضاءة ضمن المصابيح.

وازداد طول هذه المركبات عن سابقاتها من نفس الأسرة ليصبح طول هيكلها 4 أمتار و72 سنتيمترا، كما اكتسبت أقراص عجلات جديدة كليا بمقاس 18 إنشا، وبات ارتفاع هيكلها عن الأرض 190 ملم.

ولم تقتصر التعديلات في هذه المركبات على الشكل الخارجي فحسب، بل وصلت إلى القمرة من الداخل والتي حصلت على واجهة قيادة جديدة فيها شاشة لمسية تمتد من منتصفها حتى قبالة السائق، وشاشة لمسية أخرى في المنتصف أمام مقبض التحكم بالسرعات، تشبه تلك الموجودة في سيارات تسلا.

وجهزت هذه السيارات أيضا بكاميرات وحساسات مسافات ترصد محيط الهيكل، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة آلية للحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، ولوحات تحكم تعمل باللمس للركاب في صفي المقاعد الأمامي والخلفي يمكن من خلالها ضبط أنظمة التكييف والمولتيميديا ومنظومات الإضاءة الداخلية.

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ومن المفترض أن تطرح Chery عدة نماذج من سياراتها الجديدة، نماذج مجهزة بمحركات بسعة لترين تولد عزما يعادل 170 حصانا، ونماذج بمحركات TGDI توربينية تولد عزم 180 حصانا، وتعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 10 سرعات لتؤمن تسارعا من 0 إلى 100 كلم/سا في ظرف 8.9 ثانية تقريبا.

المصدر: moto1