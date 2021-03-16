كيا تدخل عالم "سيارات المستقبل" بمركبة جديدة تماما

قررت شركة كيا مواكبة التطورات المتسارعة في الأسواق العالمية، وكشفت عن تصميم مركبتها الجديدة التي تأمل من خلالها دخول عالم السيارات الكهربائية المميزة.

وبالنظر للصور التي نشرتها الشركة لسيارتها المنتظرة EV6 نلاحظ أن المركبة جمعت في تصميمها شكل المركبات الرياضية وحجم ومواصفات سيارات الكروس أوفر الحديثة بنفس الوقت.

ومن أكثر ما يميز هذه السيارة هو الانسيابية الواضحة في تصميم الهيكل، والطابع الهجومي الذي اكتسبته من خلال ممتصات الصدمات الجانبية البارزة وشكل واجهتها ومصابيحها الأمامية والعجلات الرياضية المزودة بأقراص كبيرة وعريضة.

كما تألق مصممو كيا في جعل الواجهة الخلفية لهذه السيارة تبدو مميزة أيضا عبر شكل باب صندوق الأمتعة وخطوط الإضاءة الحمراء التي تعمل بتقنيات LED وتمتد على عرض الواجهة بالكامل.

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أما من الداخل فاتسمت EV6 بالبساطة في التصميم والحداثة بنفس الوقت، إذ جاءت واجهة القيادة خالية من الأزرار التقليدية تقريبا وجهزت بشاشتين كبيرتين تمتدان على ثلثي طولها تقريبا، أما المقاعد فاكتست بالجلد الناعم، وتزينت عناصر القمرة بالجلد والكروم.

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ومن المفترض أن تنافس هذه السيارة أحدث السيارات المتطورة الموجودة حاليا بأنظمة الأمان الموجودة فيها والتي تعتمد على كاميرات وحساسات مسافات ترصد محيطها بالكامل وتتحكم أوتوماتيكيا بأنظمة الفرملة في حالالت الطوارئ، إضافة إلى أنظمة الحفاظ على المسار أثناء الحركة على الطرقات السريعة، وأنظمة النقطة العمياء، فضلا عن نظام تثبيت السرعة وعدة أنظمة تناسب مختلف أنواع الطرقات.

المصدر: moto1