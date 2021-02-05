سيارة عائلية مميزة جديدة تنضم لأسرة "لادا"

أعلن مصنع أوتوفاز في تالياتي الروسية عن بدء الإنتاج المتسلسل لسيارات Lada Largus العائلية المعدلة.

وتبعا للتسريبات فإن السيارات الجديدة التي أعلن عن بدء إنتاجها ستحمل العديد من التغييرات مقارنة بنماذج Largus السابقة، فخارجيا حصلت هذه المركبات على واجه أمامية مختلفة، أما مصابيحها الأمامية فباتت شبيهة بمصابيح سيارات Logan و Sandero من رينو، كما زودت بممتصات صدمات ومرايا جديدة أيضا.

وطالت التغييرات التصميم الداخلي للسيارة أيضا، إذ حصلت القمرة فيها على عناصر مزينة بالبلاستيك والكروم وعلى مقاعد جديدة شبيهة بتلك الموجودة في سيارات XRAY Cross، كما زودت واجهة القيادة بنظام مولتيميدا جديد يمكن التحكم به عبر شاشة لمسية، وبمقود مميز مجهز بأزرار للتحكم بأنظمة الصوت والسرعة والرد على المكالمات الهاتفية، أما أزرار التحكم الكهربائي بالنوافذ فأصبحت موجودة على الأبواب، وأزرار التحكم بحرارة المقاعد والمقود انتقلت لتصبح أسفل ومنتصف واجهة القيادة.

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وستطرح النماذج الجديدة من Largus بنظام دفع أمامي، وبمحركات بنزين بسعة 1.6 ليتر بعزم 87 و106 أحصنة، وعلب سرعة ميكانيكية بـ 5 سرعات، أما أسعارها فستبدأ من 9500 دولار تقريبا.

المصدر: moto1