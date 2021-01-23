سيارة Octavia الشهيرة من سكودا تصبح أكبر وأكثر عصرية

على مر السنوات الـ 10 الماضية كانت Octavia من بين أشهر سيارات السيدان لعمليتها وتصاميمها الأنيقة، لذا قررت سكودا طرح نسخ معدلة من هذه المركبات، مخصصة لمحبي المركبات الكبيرة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن النسخ القادمة من هذه المركبات، والتي ستطرحها سكودا العام الجاري ستحصل على اسم Octavia Pro، وستأتي بهياكل كبيرة بطول 4 أمتار و75 سنتيمترا، والمسافة بين محوري العجلات فيها 273 سنتيمترا.

كما ستتميز هذه السيارات عن مركبات Octavia الحالية بتصميم جديد للواجهة الأمامية وممتصات الصدمات، وبفتحات هوائية مميزة على الواجهة، وبسقف أكثر انسيابية، أما غطاء صندوق الأمتعة فيها فسيحصل على تصميم يجعل قسمه الخلفي يبدو كجنح هوائي لزيادة الثبات على السرعات العالية.

وستزود سكودا Octavia الجديدة بأنظمة أمان تتحكم بأنظمة الفرامل أوتوماتيكيا لتفادي الحوادث في الحالات الطارئة، وبحساسات مسافة وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام للحفاظ على المسار على الطرقات السريعة.

وستعمل هذه السيارة بمحركات TSI توربينية بسعة 1,4 ليتر وعزم 150 حصانا، وعلب سرعة DSG أوتوماتيكية بـ 7 سرعات.

المصدر: moto1