هيونداي تتحضر لإطلاق سيارة بمواصفات غير مسبوقة!

بدأت شركة هيونداي بإطلاق فيديوهات دعائية لسيارة كروس أوفر كهربائية متطورة ستطرحها العام الجاري، من المفترض أن تحمل مواصفات لم تشهدها أية مركبة من هذه الفئة بعد.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن هيونداي تخطط للكشف عن مركبتها الجديدة بشكل رسمي في الربع الأول من العام الجاري، وستطرحها تحت اسم Ioniq 5 التجاري.

وأكثر ما يميز هذه السيارة تبعا لبعض الفيديوهات التي انتشرت حولها هو أنها مزودة بتقنيات فريدة، منها السقف البانورامي الكبير الذي يتحول إلى شاشة كبيرة يمكن من خلالها مشاهدة الفيديوهات أو عرض مقاطع فيديو مصورة لمناظر طبيعية مريحة للعين في حال كان الطقس ممطرا أو السماء ملبدة بالغيوم في الخارج.

كما قد تحصل هذه السيارة على تقنيات متطورة تقوم بتعقيم أرضيات المقصورة من مسببات الأمراض، فضلا عن أنها ستزود بمكبرات صوت ممتازة مثبتة على المقاعد خلف رؤوس الركاب لمنحهم شعورا فريدا أثناء الاستماع إلى الموسيقى.

ومن المتوقع أن تحصل المركبة أيضا على ثلاجات داخلية للمشروبات في المقصورة، وعلى تقنيات لعرض السرعة وبعض البيانات الرئيسية للسائق على الزجاج الأمامي، بالإضافة إلى أن بإمكان صاحب السيارة التحكم بحركتها عن بعد عبر تطبيقات خاصة موجودة في الهواتف والأجهزة الذكية.

وستزود بطاريات هذه السيارة على الأغلب بتقنيات جديدة تساعد على شحنها بسرعة كبيرة جدا، حيث ستكفي 5 دقائق من الشحن فقط لتقطع السيارة مسافة 100 كلم.

المصدر: moto1