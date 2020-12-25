تعرف على Traverse الجديدة من شيفروليه

تألقت شركة شيفروليه هذا العام بسيارة Traverse الجديدة التي صنفها الكثيرون من بين أفضل سيارات الدفع الرباعي التي أطلقت هذا العام.

وتأتي المركبة الجديدة بهيكل انسيابي بطول 5 أمتار و18 سم، عرضه 199 سم، وارتفاعه 197 سم، والمسافة بيم محوري العجلات فيه 307 سم.

وتميزت هذه السيارة عن نماذج Traverse السابقة بتصميم جديد للواجهتين الأمامية والخلفية، وبشبك أمامي ثنائي مميز لغطاء المبرد مزين بحروف نافرة مطلية بالكروم اللماع، فضلا عجلات بأقراص مميزة من الكروم بمقاس 18 و20 إنشا.

أما قمرة هذه المركبة فحصلت على 3 صفوف من المقاعد مخصصة لـ 7 ركاب، مقاعدها مكسوة بأفخم أنواع الجلود ويمكن التحكم بوضعياتها ودرجة حرارتها عبر أنظمة كهربائية متطورة.

كما زودت السيارة بأحدث أنظمة المولتيميديا التي يمكن التحكم بها عبر شاشة تعمل باللمس بمقاس 8 بوصات، وجهزت بأنظمة أمان متطورة لحماية الركاب من الحوادث منها نظام فرملة آلي في الحالات الطارئة، ونظام لتفادي التصادمات على مفترقات الطرق، بالإضافة إلى نظام للحفاظ على المسار أثناء الحركة على الطرقات السريعة، فضلا عن حساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

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وتعتمد النماذج الأساسية لهذه السيارة على محركات بست أسطوانات بسعة 3.5 ليتر تولد عزما يعادل 315 حصانا تقريبا، وتعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 9 سرعات.

المصدر: moto1