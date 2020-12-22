"سبير بنك" الروسي بدأ باختبار سياراته ذاتية القيادة في شوارع موسكو

أعلنت شركة Sber Automotive Technologies التابعة لمصرف "سبير بنك" الحكومي الروسي أنها بدأت اليوم الثلاثاء باختبار أولى سياراتها ذاتية القيادة في شوارع موسكو.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية لمصرف "سبير بانك" اليوم الثلاثاء "توجهت أولى سيارات شركة Sber Automotive Technologies الذاتية القيادة إلى شوارع مدينة موسكو لتخضع للاختبارات في الظروف الشتوية للمدينة، ستخضع هذه السيارات للاختبارات في ظل الرطوبة العالية ودرجات الحرارة التي تقل عن الصفر، وفي ظروف الرؤية الضعيفة والظروف الصعبة على الطرقات.. وتخطط الشركة لزيادة عدد سياراتها ذاتية القيادة إلى 10 سيارات قبل نهاية العام الجاري، وسيستمر هذا العدد بالنمو العام المقبل".

وأشار البيان "إلى أن مركبات الشركة كانت قد اجتازت سابقا الاختبارات الأولية بنجاح، وحصلت على جميع التصاريح اللازمة لتتحرك على الطرق العامة في البلاد".

وتبعا للبيان "فإن السيارات الاختبارية ستحمل علامات مميزة من بينها الرمز (A) الموضوع على بابها الخلفي، وخلال اختباراتها الحالية سيكون السائق موجودا خلف مقودها تحسبا لأي حالات اضطرارية، ووفقا لشروط التشريعات الروسية الحالية التي تتعلق بالسيارات ذاتية القيادة، ستتولى مهمة قيادة هذه المركبات أجهزة كمبيوتر وتقنيات مطورة محليا، وستعتمد أنظمة التوجيه فيها على خرائط شركة 2GIS التي طورتها شركة تابعة لسبير بنك أيضا".

المصدر: mskagency