تحفة جديدة من هوندا لمحبي السيارات العائلية الصغيرة

عرفت سيارات Life من هوندا على مر العقود الثلاثة الماضية بأنها من بين أفضل السيارات العائلية الصغيرة ة، لكن نموذج هذه السيارة للعام الحالي حصل على ميزات متطورة وشكل أنيق أيضا.

ويأتي الجيل السادس الحالي من سيارت Life بهيكل هاتشباك مميز يجمع في تصميمه ملامح من سيارات Fit و Jazz الصغيرة، أما تصميم المصابيح الأمامية فيه فيشبه بعض الشيئ تصميم مصابيح سيارات Golf الشهيرة من فولكس فاغن.

أما مقصورة هذه السيارات فتتميز ببساطة التصميم وبعض ملامح الحداثة بنفس الوقت، إذ حصلت على واجهة قيادة مميزة مجهزة بشاشتين، شاشة في المنتصف تعمل باللمس يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة تحديد المواقع، وشاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.

وجهزت هذه السيارة بأنظمة متطورة للحفاظ على الثبات على الطرقات المتعرجة والزلقة، وأنظمة كهربائية لتدفئة المقاعد والمقود، وكاميرات خلفية وحساسات للمسافات، إضافة إلى حساسات للضوء والمطر، أما مصابيحها فجهزت بعدسات خاصة لتركيز حزم الإضاءة بشكل ممتاز وزودت بخطوط إضاءة مميزة تعمل بتقنيات LED.

youtube/REC Anything

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وستتوفر هذه المركبة بعدة أنواع من المحركات، محركات هجينة مخصصة للأسواق الأوروبية، ومحركات اقتصادية بسعة 1.3 ليتر، ومحركات بسعة 1.5 ليتر تنتج عزما يعادل 131 حصانا.

المصدر: moto1