هكذا أصبحت رباعية الدفع الاقتصادية من نيسان

قبل مدة نشرت شركة نيسان فيديوهات استعرضت فيها بعض تفاصيل التصميم الخارجي لسيارات Qashqai الجديدة، ومؤخرا كشفت عن المواصفات الداخلية لهذه المركبات.

وبالنظر للفيديوهات التي انتشرت لتصميم قمرة السيارات الجديدة نلاحظ أنها اختلفت كليا عن قمرة مركبات Qashqai السابقة، وأصبحت أكثر عصرية وتطورا، كما ازدادت فيها المسافة بين مقاعد الركاب بمقدار 28 ملم، وكذلك ازداد ارتفاع السقف من الداخل لمقدار 15 ملم تقريبا، كما اكتسبت الأبواب حجرات إضافية تتسع لقوارير مياه كبيرة.

وحصلت Qashqai الجديدة على مقاعد عصرية كليا أيضا مكسوة بأفخم أنواع الجلود، كما تزينت قمرتها بعناصر من الجلد والخشب والكروم، وزودت القمرة بمكبرات صوت ممتازة من تطوير Bose، وكذلك تغير تصميم ناقل الحركة ليصبح أصغر وأكثر عصرية ومزود بأزرار تعمل باللمس، أما واجهة القيادة فحصلت على شاشة تعمل باللمس بمقاس 12.3 بوصة، وشاشة إضافية قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.

وزودت هذه المركبة بأحدث أنظمة المولتيميديا القادرة على الاتصال مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر تقنيات Android Auto و Apple CarPlay، والتي تؤمن شبكات Wi-Fi لسبع أجهزة بوقت واحد.

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كما دعمت نيسان هذه السيارات بأحدث أنظمة الأمان التي طورتها بالتعاون مع Bandai Namco، وأنظمة لزيادة الثبات على المنحدرات والمنعطقات والطرق الزلقة، فضلا عن حساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية، ونظامي دفع أمامي ورباعي، ومحركات اقتصادية بسعة 1.2 و1.5 و 2.0 ليتر.

المصدر: moto1