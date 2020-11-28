أشهر وأكثر السيارات المرغوبة في أوروبا

نشر موقع Autostat الشهير نتائج دراسة أظهرت السيارات التي حققت أكبر شهرة وأعلى نسب مبيعات في أوروبا لهذا العام.

وتبعا لإحصائيات الموقع فإن سيارة Golf الشهيرة من فولكس فاغن حققت أعلى نسب مبيعات في أوروبا منذ بداية العام الحالي وحتى شهر أكتوبر الفائت، إذ بيع منها خلال هذه الفترة نحو 27530 سيارة.

وفي المرتبة الثانية بالنسبة للمبيعات خلال الفترة المذكورة في أوروبا جاءت سيارات Renault Clio، والتي بيع منها 22 ألفا و588 سيارة.

وجاءت سيارات Corsa الشهيرة من أوبل في المرتبة الثالثة في قائمة إحصائيات الموقع، إذ بيع منها خلال الفترة المذكورة 21220 سيارة، وتلتها سيارات Peugeot 208 التي بيع منها 19130 قطعة.

وخامسا حلت سيارات Fiat Panda التي بيع منها 19045 سيارة، وبعدها Renault Captur بـ 18436 سيارة مباعة، و Toyota Yaris التي بيع منها 17671 سيارة، و Peugeot 2008 بمعدل مبيعات وصل إلى 17420 سيارة.

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كما شملت القائمة أيضا سيارات Skoda Octavia التي بيع منها خلال الفترة المذكورة 17216 سيارة، ومركبات Citroen C3 التي بيع منها 16298 مركبة.

المصدر: autostat