الصين تنافس jeep برباعية دفع مميزة

كشفت شركة Beijing الصينية مؤخرا عن رباعية دفع جديدة، رأى فيها الكثيرون منافسا بارزا للسيارات التي تطلقها jeep الأمريكية.

وتأتي سيارة BJ30 الجديدة من Beijing بهيكل يشبه في تصميمه بعض الشيء هياكل سيارات jeep grand Cherokee التي أطلقت في السنوات الماضية، لكنه يتميز بفتحات هوائية موجودة على غطاء المحرك طليت إطاراتها بالكروم اللماع، وبعناصر من الكروم تزين بطريقة فريدة الواجهة الأمامية، وممتصات الصدمات وفتحات العوادم.

كما حصلت هذه السيارة على مصابيح أمامية مميزة الشكل بداخلها وحدات إضاءة مربعة الشكل تعمل بتقنيات LED، وعلى تصميم عصري لقمرة القيادة من الداخل، أما هيكلها فأتى بطول 4 أمتار و50 سنتيمترا، بعرض 195 سم، وارتفاع 171 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 215 سم.

وزودت هذه المركبة بأحدث أنظمة المولتيميديا، وأنظمة كهربائية متطورة للتحكم بوضعية المقاعد ودرجة حرارتها، وأنظمة لتدفئة الزجاج والمرايا والمقود في الشتاء، إضافة إلى أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات لمراقبة محيط الهيكل بالكامل، وحساسات مسافة أمامية وخلفية، 6 وسائد أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث.

youtube/BOBBI АВТО

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كما حصلت على عدة أنظمة قيادة تناسب مختلف أنواع الطرق، وعلى منظومة دفع رباعي، ومحرك توربيني بسعة 1.5 ليتر عزمه 156 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات.

المصدر: moto1