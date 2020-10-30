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وحش جديد من بوغاتي بسرعة 500 كلم/س!

عالم السيارات

وحش جديد من بوغاتي بسرعة 500 كلم/س!
youtube/Shmee150
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أزاحت شركة بوغاتي الستار عن سيارة جبارة قادرة على تحدي أقوى وأسرع السيارات الرياضية في العالم.

وبنيت سيارة Bolide الجديدة من بوغاتي على منصات مطورة من منصات سيارات Chiron، وحصلت على هيكل مصنوع من المعدن وألياف الكربون يزن 1240 كلغ.

وجاء هيكل هذه المركبة بطول 4 أمتار و75 سنتيمترا، بعرض 199 سم، وارتفاع 99 سم فقط، وجهز الهيكل بسقف بانورامي عملاق وفتحات هوائية كبيرة على المقدمة والجوانب، إضافة إلى جنح هوائي كبير وشفرات موزعة على كامل الهيكل للتحكم بديناميكية الهواء وزيادة الثبات على السرعات العالية.

وأكثر ما يميز هذه السيارة هو محركها الجبار الذي أتى بعزم 1850 حصانا، والذي يعمل مع نظام دفع رباعي، وهذان العنصران يوفران لـ Bolide القدرة على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 2.17 ثانية فقط.

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كما يمكن لهذه السيارة التسارع من 0 إلى 200 كلم/س خلال 4.36 ثانية، ومن 0 إلى 300 كلم/س في 7.3 ث، والوصول إلى سرعة 400 كلم/س خلال 12.08 ث.

المصدر: moto1

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