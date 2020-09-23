إيلون موسك يعتزم طرح سيارة ذاتية القيادة مقابل 25 ألف دولار

تعهد مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" الأمريكيتين إيلون موسك بأن تنتج شركته بعد 3 أعوام سيارات ذاتية القيادة بسعر 25 ألف دولار.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن موسك قوله " نحن واثقون بأن نستطيع إنتاج سيارة جذابة وذاتية القيادة تماما بسعر 25 ألف دولار".

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جاء ذلك على لسانه في لقائه بالمساهمين في شركته. وأوضح أن السيارة ذاتية القيادة ستكون أرخص بـ12 ألف دولار من أرخص موديل تطلقه الشركة في الوقت الراهن وهو سيدان Model 3 الذي بلغ سعره 37990 دولارا.

يذكر أن "تسلا" الأمريكية تم تأسيسها عام 2003 كشركة مصنعة ومنتجة للسيارات والتكنولوجيات المتعلقة بها.

وتنتج الشركة إلى جانب السيارات بطاريات كهربائية ومحركات كهربائية استنادا إلى تكنولوجيات ابتكرتها وتبيعها لشركات أخرى مثل "تويوتا" و" دايملر".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا