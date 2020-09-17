نيسان تحيي أسرة سيارت "Z" بمركبة عصرية مميزة

على مدى أكثر من نصف قرن كانت سيارات الفئة "Z" من شركة نيسان من بين أكثر السيارات تميزا وأناقة، وهذا العام قررت الشركة أن تضيف عنصرا مميزا آخر إلى هذه الفئة.

وحصل النموذج الجديد من سيارات نيسان على اسم Z Proto، وجاء بهيكل بطول 4 أمتار و38 سنتيمترا، بعرض 185 سم، وارتفاع 131 سم.

وحافظت السيارة الجديدة في تصميمها على روح سيارات " Z" من خلال تصميم السقف المائل من الخلف، والقسم الأمامي الطويل والمصابيح المميزة ما يمنحان هذه المركبات طابعا رياضيا.

أما قمرة السيارة فحملت بعض الملامح الكلاسيكية من خلال المقاعد الجلدية المريحة، والعدادات المستديرة التي ثبتت في منتصف واجهة القيادة، لكنها حصلت على أحدث أنظمة المولتيميديا والتحكم الإلكتروني بالمكيفات وأنظمة السرعة، وعلى شاشتين متطورتين، واحدة وضعت قبالة السائق لتعمل كلوحة عدادات إلكترونية، وأخرى بمقاس 12.3 بوصة، تعمل باللمس، وبمكن من خلالها التحكم بأنظمة القيادة والصوت ومراقبة محيط السيارة عبرالكاميرات، كما يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية.

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وجاءت هذه السيارات بعجلات رياضة عريضة بمقاس 19 إنشا، وبمحرك Twin Turbo بست أسطوانات قادر على توليد عزم يعادل 405 أحصنة، وستطرح منها نسخ بعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية.

المصدر: moto1