شيفروليه تعدل رباعية الدفع الشهيرة TrailBlazer

أعلنت شركة شيفروليه عن نيتها إطلاق نسخ معدلة جديدة من سيارات TrailBlazer رباعية الدفع.

وتبعا للتسريبات فإن النموذج الجديد من هذه السيارات سيأتي بهيكل حجمه أكبر من حجم هياكل سيارات TrailBlazer الحالية، سيضم 3 صفوف من المقاعد تتسع لـ 7 ركاب.

كما ستحصل المركبة المنتظرة على واجهة أمامية مميزة مزينة بكلمة Chevrolet التي ستمد حروفها على عرض الواجهة، وعلى تصميم جديد لممتصات الصدمات والمصابيح الأمامية والخلفية.

وأهم تعديل في TrailBlazer سيطال أنظمة المولتيميديا، إذ ستزود واجهة القيادة بشاشة متطورة تعمل باللمس، قادرة على الاتصال بمختلف أنواع الهواتف، ويمكنها من بث إشارات Wi-Fi للأجهزة الإلكترونية.

وستزود شيفروليه هذه المركبات بكاميرات وحساسات إشارة أمامية وخلفية، وكاميرا لمراقبة وتوثيق الحركة مثبتة تحت الزجاج الأمامي، إضافة إلى نظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام لمنع الانزلاق على المنحدرات.

وبدل محركات V6 القديمة، ستحصل TrailBlazer على محركات جديدة بأربع أسطوانات بسعة 2.8 ليتر وعزم 200 حصان، تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/ثا قي غضون 10 ثوان تقريبا.

المصدر: moto1