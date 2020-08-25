لكزس تعلن عن تحفتها الفاخرة الجديدة

أعلنت شركة لكزس عن نيتها طرح نموذج جديد من سيارات ES، سيأتي بميزات لم تحصل عليها هذه المركبات منذ أطلقت قبل 3 عقود تقريبا.

وتبعا للمهندسين في لكزس فإن النموذج الجديد من ES حصل على محور كهرومغناكيسي خاص قادر على نقل ما يقارب من 50% من عزم دوران المحرك إلى العجلات الخلفية، أي أن هذه السيارات ستكون أول نماذج من ES تحصل على ميزة الدفع الرباعي.

كما حصلت ES الجديدة على محركات بأربع أسطوانات بسعة 2.5 ليتر وعزم 205 أحصنة، وعلى علب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات، توفر لها التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 6 ثوان تقريبا.

ومن المفترض أن تطرح نسخ خاصة منها مزودة بمحركات هجينة صديقة للبيئة، ومزودة بأنظمة +Lexus Safety System 2.0 التي طورتها لكزس لزيادة أمان سياراتها.

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وستحصل هذه السيارات على جنح هوائي صغير على مؤخرة الصندوق الخلفي لزيادة الثبات على السرعات العالية، وعلى أنظمة لمنع الانزلاق على المنعطفات، وأنظمة كهربائية للتحكم بحركة المقاعد والمرايا الجانبية، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، إضافة إلى نظام خاص لتشغيل السيارة عن بعد، وأنظمة أمان تعتمد على كاميرات وحساسات أمامية وخلفية لقياس المسافات.

المصدر: moto1