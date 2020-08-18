كيا تعدل Rio الشهيرة وتغير معالمها

أكد بعض وكلاء شركة كيا في موسكو أن الشركة تنوي إطلاق نسخ معدلة من سيارات Rio الشهيرة في الأسواق العالمية والسوق الروسية.

وبالنظر للصور التي نشرت للنماذج المعدلة نلاحظ أن Rio بنسخة سيدان حصلت على تصميم مختلف كثيرا عن التصميم الذي طرحته فيه العام الجاري.

وأبرز التعديلات التي ستحصل عليها السيارة هو في الهيكل الذي سيصبح أعرض بقليل وأطول بمقدار 20 ملم، كما سيتغير شكل المصابيح الأمامية لتحصل المصابيح على حرف ممتد للأسفل شبيه بذلك الموجود في مصابيح سيارات K5 التي ظهرت العام الجاري، وعلى شرائط إضاءة تعمل بتقنيات LED.

youtube/OptimaVOD

كما ستحصل هذه المركبة على مصابيح خلفية مميزة يمتد فيما بينها خط إضاءة أحمر على عرض الصندوق الخلفي، وسيتغير فيها تصميم ممتصات الصدمات الأمامية والخلفية، وستصبح فتحات العوادم مثلثة الشكل وستطلى بالكروم اللماع، وسيزود السقف بزعنفة هوائية مميزة ستحوي بداخلها هوائي إشارات الراديو على الأغلب.

youtube/OptimaVOD

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ومن المفترض أن تحصل Rio الجديدة على عجلات بمقاس 15 أو 16 إنشا، مزودة بأقراص مصنوعة من الكروم، وعلى محركات اقتصادية بسعة 1.6 ليتر وعزم 123 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية وميكانيكية بـ 6 سرعات، أما ارتفاع هيكلها عن الأرض فسيكون 160 ملم.

المصدر: moto1