أودي تطرح في روسيا إحدى أقوى سياراتها العائلية

أعلن وكلاء شركة أودي في موسكو عن بدء مبيعات سيارات A6 allroad Quattro رباعية الدفع على أراضي روسيا.

وتأتي هذه السيارات بهيكل "ستيشن" مميز بطول 4 أمتار و95 سنتيمترا، بعرض 190 سم، وارتفاع 150 سم، مزود بعجلات كبيرة بمقاس 20 إنشا.

وتتميز هذه السيارات بالتصميم الانسيابي والأنيق للهيكل، والعناصر المطلية بالكروم المقاوم للصدأ والتي تغطي مساحات واسعة من ممتصات الصدمات والواجهتين الأمامية والخلفية، فضلا عن تصميم المصابيح التي أدخلت فيها خطوط مضيئة تعمل بتقنيات LED.

كما حصلت A6 allroad Quattro على قمرة واسعة تتسع لـ 5 ركاب، وعلى واجهة قيادة مميزة مزودة بـ 3 شاشات، شاشتان تعملان باللمس في منتصفها، وشاشة قبالة السائق تعمل كلوحة للعدادات.

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وستزود نماذجها التي ستباع في السوق الروسية على محركات توربينية بسعة 3 ليترات وعزم 249 حصانا، وعلى علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل، تعمل مع نظام دفع رباعي، وأنظمة تعليق مزودة بضواغط هوائية لامتصاص الصدمات على الطرق الوعرة.

المصدر: moto1