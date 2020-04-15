نيسان تحطم أسطورة GT بسيارة لعشاق السرعة

كثرت الشائعات عن سيارة 370Z التي قد تطلقها نيسان قريبا لتكون أقوى منافس لسياراتها الرياضية من فئة GT ، فكيف ستكون هذه المركبة؟

بالنظر للنموذج التجريبي الذي استعرضته نيسان منذ مدة لهذه السيارة نلاحظ أنها خصصت لتكون مركبة رياضية شبابية بامتياز، وأتت بهيكل انسيابي مطور وفق أحدث معايير الأيروديناميكية، مزود بفتحات هوائية كبيرة وجنح هوائي في الخلف للحفاظ على الثبات أثناء السير على سرعات عالية.

وما يلفت الانتباه في هذه السيارة أيضا هو العجلات الرياضية الكبيرة وفتحات العوادم المطلية بالكروم التي تظهر من جانبي الهيكل من الخلف.

وتشبه هذه المركبة سيارات 370Z التي أطلقت العام الفائت، لكن تصميم مصابيحها وأبوابها وممتصات الصدمات فيها جاء مختلفا كليا.

وتبعا للتسريبات سيضم الأداء الجبار لهذ السيارة محرك توربو تشارج بـ 6 أسطوانات وسعة 3.0 ليتر وعزم 400 حصان.

كما ستزود هذه المركبة بنظام دفع خلفي، وأنظمة فرامل رياضية خاصة، وعلبة سرعة أوتوماتيكة بـ 7 سرعات.

ومن المفترض أن تصبح 370Z الجديدة أول سيارة ستحمل الشعار الجديد الذي كشفت عنه نيسان مؤخرا.

المصدر: moto1