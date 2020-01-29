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كيا تطلق تحفة جديدة للطرق الوعرة

عالم السيارات

كيا تطلق تحفة جديدة للطرق الوعرة
Reuters HB
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تستعد شركة كيا لإطلاق النموذج الجديد كليا من سيارات Sorento التي تعد من بين أكثر سيارات الدفع الرباعي شعبية في العالم.

وبالنظر للصور المسربة للسيارة  الجديدة نلاحظ أنها اختلفت كليا من ناحية التصميم عن مركبات Sorento السابقة، وأتت بشبك مميز مطلي بالكروم، ومصابيح أمامية غريبة الشكل يحوي كل منها على 4 وحدات إضاءة من نوع  LED .

كيا تطلق تحفة جديدة للطرق الوعرة
vladtime.ru

وستحصل هذه السيارة على أحدث أنظمة المولتيميديا، وكاميرات لمراقبة محيطها بالكامل، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، وأنظمة قيادة للدفع الأمامي والرباعي، ونظام قيادة خاص بالطرق الوعرة، ونظام لمنع الانزلاق على المنعطفات أو المنحدرات.

ومن المفترض أن يطلق منها عدة نسخ، واحدة مزودة بمحركات بنزين بسعة 2.4 ليتر، وعزم 188 حصانا، ونسخ بمحركات توربينية بسعة 1.6 ليتر، ونسخ بمحركات ديزيل بسعة 3 ليترات، تعمل جميعها بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ7 مراحل.

كيا تطلق تحفة جديدة للطرق الوعرة
vladtime.ru

المصدر: vladtime

 

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