منافسة mercedes E class الجبارة من أودي

بدأت أودي بطرح سيارات A6 2020 الجديدة التي وصفها الكثيرون بالمنافس الأهم لسيارات E class الجديدة التي تنتجها مرسيدس.

ومن أكثر ما يميز هذه السيارات هو الهيكل الكبير والانسيابي الذي يحمل روح العراقة المعروفة في سيارات أودي، والمزود بشبك أمامي كبير مغطى بالكروم، ومصابيح LED فريدة التصميم.

أما مقصورة A6 الجديدة فأتت واسعة وآية في الحداثة، وحصلت على مقاعد مريحة وواسعة مكسوة بالجلد الفاخر، وواجهة قيادة متطورة فيها 3 شاشات، واحدة قبالة السائق، واثنتان في منتصفها تعملان باللمس، تستخدمان للتحكم بجميع خصائص المركبة، ومشاهدة الفيديوهات، أو مراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات.

وتأتي السيارة الجديدة بعدة نماذج، نموذج عادي مزود بمحرك 4 سلندر بسعة لترين وعزم 275 حصانا يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل، قادرين على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في 6.8 ثانية.

أما نموذج Advance منها فيبلغ سعره 51 ألف دولار، ونموذج Ambition فنحو 63.8 ألف دولار، والنموذج الأغلى والأفخم يأتي بمحرك 2.9 ليتر وسعر 109 آلاف دولار.

المصدر: moto1