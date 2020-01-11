"رافون" الأوزبكية تطلق موديلا رخيصا جديدا ينافس "لادا" الروسية

تعتزم شركة "رافون" الأوزبكية تجديد أسطول سياراتها وإطلاق موديل رخيص من شأنه منافسة "لادا" الروسية والموديلات الكورية الجنوبية في سوق رابطة الدول المستقلة.

وقال شهرت ميرساموكوف، مدير مصنع "أوزافتوسانوات" الأوزبكي الذي ينتج سيارات ماركة "رافون" بالتعاون مع شركائه الأجانب، إن الموديل الجديد يتوقع أن يتمتع بشعبية فائقة في السوق الروسية التي تسودها حاليا ماركات مثل "لادا فيستا" الروسية و"كيا ريو" و"هونداي سولاريس" الكوريتان الجنوبيتان.

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وذلك بفضل سعره المقبول الذي يقدر بمليون روبل ( ما يعادل نحو 16.2 ألف دولار). أما السعر الأولي لأبسط موديل فإنه يبدأ، حسب شهرت ميرساموكوف، من 10 آلاف دولار. والمقصود بالأمر هو سيدان Chevrolet Onix الأوروبية.

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وأوضح قائلا:" إن موديلنا بسعره الذي يتراوح بين 10 آلاف و16 ألف دولار لا تقل مواصفاته التقنية عن مواصفات منافساتها. أما تصميم وديكور الصالون فإنهما يتفوقان عليها".

ومضى قائلا إن "لادا فيستا" و"هونداي سولاريس" تمكنتا من احتلال السوق الروسية بفضل تطبيق وظائف جديدة مثل نظام مولتيميديا ونظامي السيطرة على السرعة والمناخ داخل الصالون. ويبدو أن سيدان "رافون" (Chevrolet Onix) ستتبع الاستراتيجية نفسها.

يذكر أن سيدان Chevrolet Onix معدة للتصدير إلى سوق أمريكا اللاتينية والصين، ثم اتخذ قرار بإعادة توجيهها إلى السوق الروسية.

المصدر: فيستي. رو