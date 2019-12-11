بروح جديدة.. فورد تكشف عن أقوى سيارات Mustang!

استعرضت فورد في معرض ديترويت الأخير نموذجها الجديد من سيارات Mustang، معشوقة محبي المركبات القوية في العالم.

ومن أكثر ما يلفت الانتباه في سيارة GT500 2020 Mustang الجديدة النتوء الواضح وسط غطاء المحرك، والذي يظهر عادة في السيارات المعدلة المزودة بمحركات كبيرة.

كما حصلت هذه السيارة على جنح هوائي مصنوع من ألياف الكربون لزيادة ثباتها على السرعات العالية، وواجهة أمامية مميزة تعطيها روح الرياضية والقوة، والتي تتجلى من خلال الشبك الأمامي العريض وغطاء المحرك المنحني إلى الأمام قليلا، إضافة للفتحات الهوائية الكبيرة والمصابيح المزودة بخطوط إضاءة فريدة الشكل تعمل بتقنية LED.

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وبالرغم من وزن هذه السيارة الذي يبلغ 1916 كلغ، يمكنها التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3 ثوان تقريبا، والوصول إلى سرعة 161 كلم/ساعة ومن ثم العودة لوضع السكون خلال 10.6 ثانية فقط.

وتستمد هذه السيارة قوتها وقدرتها المميزة على التسارع من محرك سوبر تشارجر بسعة 5.2 ليتر، وعزم 760 حصانا، يعمل مع علبة سرعة ميكانيكية بـ 7 مراحل.

المصدر: وكالات