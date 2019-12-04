أنيقة وعملية.. تعرف على C-HR الجديدة من تويوتا

كشفت تويوتا مؤخرا عن أحدث نموذج من سيارات C-HR الشهيرة، بتصميم يجعلها واحدة من أكثر سيارات الكروس أناقة وتميزا في العالم.

وتجتمع في هذه السيارة العديد من عناصر الأناقة والتميز، كالتصميم الانسيابي للهيكل والجنح الهوائي الصغير على مؤخرتها، والفتحات الهوائية الكبيرة، والعجلات الأنيقة بمقاس 19 إنش، والسقف البانورامي الواسع، حيث تمنحها هذه الأمور مجتمعة مظهرا رياضيا جذابا، ولمسة عصرية مميزة.

أما من الداخل فحصلت هذه السيارة على مقاعد جلدية تتسع لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة متطورة مزودة بمقود رياضي وشاشتين، واحدة في المنتصف تعمل باللمس، وأخرى قبالة السائق.

كما حصلت هذه المركبة على نظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام يمنع انزلاقها على المنعطفات والسرعات العالية، وأنظمة كهربائية لتسخين وتبريد المقاعد، وأنظمة مراقبة لمنع الحوادث عبر كاميرات أمامية وخلفية.

وستعمل هذه السيارة بنوعين من المحركات محرك بسعة 2.0 ليترا وعزم 148 حصانا، ومحرك توربيني بسعة 1.2 ليتر وعزم 115 حصانا، وستحصل على علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل.

المصدر: فيستي