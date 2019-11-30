Sonata الشهيرة تتحول لمركبة رياضية جبارة!

أكدت مواقع مختصة بشؤون السيارات عزم هيونداي إطلاق نماذج رياضية مميزة من سيارات Sonata معشوقة الملايين حول العالم.

وتبعا للتسريبات فإن نماذج N-Line المعدلة من هذه المركبات ستأتي بتصميم شبيه بتصميم Sonata الحالي، الذي يتميز بالانسيابية العالية والجنح الهوائي الصغير على مؤخرة المركبة، لكنها ستحصل على تعديلات تشمل العجلات التي ستصبح أكبر وأعرض، وستزود بفتحات هوائية كبيرة تحسن من أيروديناميكيتها على السرعات الكبيرة.

وستزود هذه المركبات بقمرة آية في الأناقة والتطور، بواجهة قيادة مميزة عليها شاشات تعمل باللمس شبيهة بشاشات سيارات مرسيدس الجديدة من الفئة E.

وستحصل هذه المركبات على نظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام خاص يسمح بركنها عن بعد بالاعتماد عبر مفتاحها اللاسلكي.

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ومن المفترض أن تحصل هذه المركبات على محركات توربينية بأربع أسطوانات بسعة 2.5 ليتر وعزم 275 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل.

المصدر: ووكالات