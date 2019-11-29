تعرف على "منافسة بي إم دبليو" الشبابية

كشفت شركة Genesis هذا العام عن العديد من السيارات الفارهة الأنيقة، ومن أبرز هذه المركبات كانت سيارة G70 الجديدة التي سماها الكثيرون منافسة سيارات بي إم دبليو.

وتتميز هذه المركبة بهيكلها الانسيابي الأنيق المزين بشبك أمامي عريض وفتحات هوائية كبيرة ومصابيح LED فريدة الشكل وعجلات بجنوط كبيرة تمنحها مظهرا رياضيا وروحا هجومية يعشقها الشباب ومحبو السرعة.

كما حصلت هذه السيارة على مقود رياضي مميز، وقمرة مريحة بمقاعد جلدية تتسع لـ 5 أشخاص، وواجهة قيادة مزودة بأحدث أنظمة المولتيميديا، مثبت عليها شاشتان، واحدة في المنتصف وأخرى قبالة السائق مباشرة.

وتتوفر هذه المركبة بنسختين مزودتين بعلب سرعة بـ 8 مراحل، أول نسخة بمحرك بنزين بـ 4 أسطوانات وعزم 252 حصانا، قادر على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 5.9 ثانية.

أما النموذج الثاني من هذه المركبات فزود بمحرك توربيني بـ 6 أسطوانات وسعة 3.3 ليتر، وعزم 510 أحصنة، قادر على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 4.7 ثانية، والوصول بالمركبة إلى سرعة أقصاها 270 كلم/سا.

المصدر: وكالات