هوندا تكشف عن City الاقتصادية الجديدة

كشفت هوندا في لوس أنجلس مؤخرا عن نموذجها الأحدث من سيارات City، إحدى أشهر السيارات العائلية الاقتصادية في العالم.

وجاءت City الجديدة بهيكل انسيابي أنيق، مزين بمصابيح فيها خطوط إضاءة LED مميزة، إضافة إلى واجهة أمامية جذابة بشبك عريض وفتحات هوائية كبيرة تعطيها طابعا رياضيا.

ويبلغ طول هيكل هذه السيارة 4 أمتار و55 سم، وعرضه 174 سنتيمترا، وارتفاعه 146 سم، والمسافة بين قاعدتي عجلاتها 258 سنتيمترا، وعجلاتها جاءت بأقراص من الكروم بمقاس 16 إنش.

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كما حصلت السيارة على مقصورة مريحة تتسع لـ 5 ركاب، وأنظمة مراقبة مزودة بكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة كهربائية لتثبيت السرعة ومنع الانزلاق على المنعطفات والطرق المغطاة بالأمطار والثلوج.

وتعمل City الجديدة بمحرك اقتصادي بـ 3 أسطوانات، بسعة لتر واحد وعزم 122 حصانا، يتصل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل، أما سعرها في الأسواق فسيكون نحو 19 ألف دولار.

المصدر: وكالات