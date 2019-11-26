لادا تبدأ ببيع سيارات Vesta المعدلة

أعلنت شركة "أوتوفاز" الروسية المالكة لعلامة لادا التجارية عن بدء بيع سيارات Vesta العائلية بنسخها المعدلة الجديدة.

وقال بيان صادر عن الشركة إن النسخ الجديدة من Vesta حصلت على محركات حديثة، وعلب سرعة أوتوماتيكية مطوّرة.

وأشار البيان إلى أن هذه المركبات زودت بمحركات بنزين من صنع شركة (Renault — Nissan)، سعتها 1.6 ليتر، بعزم 113 حصانا.

ويعتبر محرك H4M الذي حصلت عليه هذه السيارات واحدا من أشهر المحركات وأكثرها استخداما، إذ يستعمل مع سيارات رينو بمختلف نماذجها كـ Logan وSandero وDuster وArkana و Megane، كما يستعمل مع سيارات Lada Xray Cross.

وسيبدأ سعر Vesta المعدلة من 736.9 ألف روبل، (نحو 11.5 ألف دولار)، وستحصل هذه المركبات في أرخص نسخها على العديد من الميزات كتدفئة المقاعد، ووسادتي أمان، ونظام كهربائي للحفاظ على توازنها على الطرقات.

وستزود هذه المركبات بنظام تسخين للمقود، ومصابيح ضباب، ومرايا جانبية كهربائية، ونظام تسخين للزجاج الخلفي.

المصدر: نوفوستي