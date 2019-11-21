أستون مارتن تكشف عن واحدة من أكثر السيارات أناقة ورفاهية (فيديو)

كشفت آستون مارتن رسميا عن سيارة DBX الجديدة لتكون هذه المركبة واحدة من أجمل سيارات الكروس أوفر على الإطلاق وأكثرها فخامة وأناقة.

واللافت في هذه السيارة هو تصميمها الانسيابي الأنيق، وجسمها المرتفع عن الأرض، المزين بشبك أمامي عريض وفتحات هوائية كبيرة وعناصر من الكروم اللماع.

كما زودت هذه المركبة بعجلات رياضية كبيرة ومميزة، وجنح هوائي صغير من الخلف لزيادة ثباتها على السرعات العالية، وسقف بانورامي كبير، ومصابيح LED مميزة.

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أما قمرة السيارة فصممت لتكون غاية في الفخامة والأناقة، واكتست بالجلد والخشب الفاخر، وحصلت على واجهة قيادة متطورة مزودة بشاشات تعمل باللمس، وأحدث أنظمة المولتيميديا.

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وتعمل هذه السيارة بمحرك AMG V8 بسعة 4 ليترات وعزم 542 حصانا، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في ظرف 4.5 ثانية، والوصول بها إلى سرعة 291 كلم/ساعة.

وسيبدأ سعر هذه السيارة في أسواق الشرق الأوسط من 192.9 ألف دولار، دون احتساب رسوم الشحن.

المصدر: فيستي