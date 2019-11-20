جاغوار تفرح عشاق السيارات الفارهة بتحفة جديدة

طرحت شركة جاغوار الإنكليزية منذ مدة نموذجها الجديد من سيارات XE التي تصنف من بين أكثر السيارات الفارهة أناقة وجاذبية في العالم.

ومن أكثر ما يميز سيارة Jaguar XE 2020 التصميم الانسيابي للهيكل، والفتحات الهوائية الكبيرة والشبك الأمامي العريض والمصابيح الضيقة، والتي تعطي جميعها هيئة رياضية وتميزا لهذه المركبة.

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كما حصلت هذه السيارة على انحناء صغير عند مؤخرتها يلعب دور جنح هوائي لزيادة الثبات على السرعات العالية، بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية كبيرة تعطي الركاب شعورا بالرحلة أثناء الرحلات.

أما من الداخل فحصلت هذه السيارة على مقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 ركاب، وقمرة قيادة متطورة مزودة بأحدث أنظمة المولتيميديا وشاشات تعمل باللمس.

كما زودت XE 2020 بنظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام رياضي للقيادة، وأنظمة كاميرات لمراقبة محيطها بالكامل، وأنظمة فرملة أوتوماتيكية لتفادي الحوادث، وأنظمة كهربائية متطورة للتحكم بدرجات حرارة المقاعد والزجاج والمرايا.

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وتعمل هذه السيارة بمحرك بنزين بسعة لترين وعزم 249 و300 حصان، ومحركات ديزل بسعة لترين وعزم 180 حصانا.

المصدر: فيستي

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