هيونداي تختبر tucson الجديدة كليا (فيديو)

تداولت بعض مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الاختبارات التي تخضع لها سيارة tucson الجديدة التي ستظهر العام القادم.

ويظهر الفيديو القدرة العالية لهذه المركبة على التسارع، وثباتها الممتاز على المنعطفات أثناء السير بسرعة عالية.

ورغم أن السيارة ظهرت في هذا الفيديو مموهة بغطاء خاص، لكن بعض التسريبات أظهرت بعض عناصر تصميمها الخارجي، الذي أتى بتصميم مختلف بشكل كبير عن تصاميم tucson السابقة، يميزه شكل الشبك الأمامي المزين بإطار كبير من الكروم في منتصفه، ومصابيح الضباب الغريبة الشكل التي زود كل منها بـ 4 وحدات إضاءة LED.

وسيزين هيكل هذه السيارة أيضا سقف بانورامي كبير، وعجلات مميزة بأقراص من الكروم، ومصابيح خلفية تمتد على طول مؤخرة المركبة.

ومن المرجح أن تطرح هذه السيارة بنوعين من المحركات، محرك توربيني بسعة 1.6 لتر وعزم 180 حصانا، ومحركة Theta III توربيني بسعة لترين ونصف اللتر وعزم 300 حصان.

كما ستحصل على علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل، ونظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام تثبيت للسرعة، ونظام لمنع انزلاقها على المنحدرات والمنعطفات، إضافة إلى نظام فرملة أوتوماتيكي للطوارئ يمنع اصطدامها بالسيارات على الطرقات

المصدر: وكالات