Gemballa تطور "قاتلة بوغاتي"!

تتحضر شركة Gemballa الشهيرة بتعديل مركبات بورش ومكلارين وفيراري لإطلاق سيارة رياضية جبارة ستكون المنافس الأهم لسيارات Bugatti Chiron.

وبالنظر للصور التي تسربت لتصميم هذه السيارة التي لم يعرف اسمها بعد نلاحظ أنها أتت بهيكل انسابي مصنوع من ألياف الكربون، مدروس وفقا لأحدث معايير الأيروديناميكية، مزود بفتحات هوائية كبيرة من جميع الجوانب وجنح هوائي في الخلف يزيدان ثباتها على السرعات العالية.

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وتشير الشركة المصنعة إلى أن سياراتها ستكون قادرة على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 2.5 ثانية فقط، ومن 0 إلى 200 كلم/ثانية في 6 ثوان ونصف الثانية.

ومن المفترض أن تأتي أول نماذج ستطرح من هذه السيارة بمحركات بنزين بـ 12 أسطوانة وعزم 800 حصان، وأنظمة فرملة خاصة صنعت أجزاؤها من المعدن وألياف الكربون والسيراميك ما يساعد على عدم ارتفاع حرارتها عند الفرملة المتكررة على السرعات العالية.

ويتوقع أن تطلق هذه السيارة في الأسواق عام 2020 بسعر يتراوح ما بين 80 و120 ألف دولار.

المصدر: فيستي