"هونداي" تكشف عن شاحنة هيدروجينية مستقبلية

كشفت شركة "هونداي" عن شاحنتها الاختبارية التي ستحقق ثورة في مجال نقل الحمولة، مع شرط أن تنتج على دفعات. وتشبه الشاحنة المستقبلية الصديقة للبيئة قطارا قادما من الماضي.

Hyundai

وأطلقت "هونداي" على شاحنتها تسمية HDC-6 Neptune (نبتون) حيث تم تزويدها بمحرك هيدروجيني لا يطلق غازات العادم ويلعب الماء الصافي دورها. وتعتبر تلك الخاصية ميزة وحيدة ذكرتها الشركة عند كشفها عن الشاحنة دون أن ترفع السرية عن مواصفات أخرى، بما فيه قوة المحرك والمسافة التي تقطعها الشاحنة دون أن تتزود بالوقود الهيدروجيني.

Hyundai

ألا أن "هونداي" رفعت السرية عن التصميم الخارجي للشاحنة وديكور مقصورتها.

ويبدو أن مصمميها اقتبسوا عناصر التصميم والديكور من قطارات كانت تجوب سكك الحديد الأمريكية في ثلاثينات القرن الماضي.

Hyundai

أما فرع شركة "هونداي" المتخصص في تصنيع المقطورات فكشف عن سيارة مبردة اختبارية تعمل ثلاجتها بالنيتروجين المسال، ما يقلل من آثار ثاني أكسيد الكربون. أما سقف المقطورة وجانباها وجدارها الأمامي فتصنع من رغوة البوليستيرين.

المصدر: فيستي