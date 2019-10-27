لادا تعرض "إكس كود" جديدة كليا

تسعى شركة "أوتوفاز" الروسية دوما إلى تصميم نماذج جديدة مبدئيا لتستكمل أسطول سياراتها.

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وكانت الشركة قد كشفت عام 2016 في معرض موسكو للسيارات عن سيارة اختبارية أطلقت عليها تسمية XCod وتعهدت آنذاك أن تطلق الإنتاج الصناعي لتلك السيارة بعد 5 أعوام. وقد مضت 3 أعوام، لكن الشركة لا تزال تلتزم الصمت فيما يتعلق بمستقبل سيارتها الاختبارية.

ويتساءل الخبراء وعشاق ماركة "لادا" عما إذا كانت السيارة على شكل هاتشباك أو كروس أو هناك خيار آخر.

فيما نشرت صفحة VTS Virtual Tuning التابعة لأحد مستخدمي "إنستغرام" صورة تصميمية تقريبية لموديل "لادا إكس كود" قد ينتج على دفعات.

Instagram com/vtc_tm.top

ويرى صاحب الصفحة أن "إكس كود" يمكن أن تتحول إلى هاتشباك عادية خماسية الأبواب من فئة B لا تزيد أبعادها عن حجم سيارة "لادا كالينا" الصغيرة.

وأظهرت الصورة الفوتوغرافية التي نشرها مستخدم "إنستغرام" هاتشباك صغيرة تختلف جذريا عن السيارة الاختبارية كما يختلف لون سقفها عن لون هيكلها. وزودت السيارة بألواح بلاستيكية وقبضات عمودية تشبه قبضات "ألفا - روميو". ولا يستبعد الخبراء أن تكتسب السيارة، إذا أطلقت، ملامح كهذه، مع العلم أن نموذج Lada Xray الاختباري لم يعد يشبه نموذجا ينتج على دفعات.

المصدر: فيستي