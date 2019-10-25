Fit أو Jazz.. كل الطرق تؤدي إلى هوندا (صور)

عرض عملاق صناعة السيارات هوندا Honda النسخة الجديدة من موديل "فيت" Fit، والذي يحمل في أوروبا وبقية العالم اسم "جاز" Jazz في الدورة 46 من معرض طوكيو للسيارات.

ويقام المعرض كل عامين، حيث تحرص كبريات الشركات العالمية على عرض أحدث أفكارها في عالم السيارات، وخاصة السيارات الكهربائية والهجينة التي ظهرت مؤخرا في عالم السيارات.

ويقول مصممو الموديل الجديد، الجيل الرابع من "جاز"، أنهم يطلقون به "معايير جديدة لصناعة السيارات في العصر المقبل"

وسوف يأتي الموديل الجديد بخمس نسخ مختلفة، تحمل خيارات لكل ذوق بما يتناسب مع طبيعة الحياة، كما سيكون التعديل الهجين الذي سوف يصبح أول طراز لهوندا يصل أوروبا يحمل لوحة HEV، التي تعني محركا كهربائيا من هوندا، وهي اللوحة التي سوف تزين جميع سيارات هوندا الكهربائية في المستقبل.

وأكدت هوندا أن السمة الأساسية الجديدة في "جاز" هي توفر مفهوم "4 أبعاد للرفاهية" التي تعني رؤية مناسبة، وتناسقا مريحا، وقيادة سلسة، تتفق مع متطلبات الاستخدام اليومي. وسوف يكون لـ "جاز" دعامة أمامية بمواصفات خاصة، لا تعيق الرؤية، وتسمح بتوزيع قوة الصدمة على جسم السيارة بأكمله، في حالة الحوادث. وسوف تحصل المقاعد الأمامية على دعم جانبي، تم تطويره خصيصا لسيارات هوندا سيدان، وصممت المقاعد الخلفية مع وسائد أكبر، وحشو أكثر ليونة، ومساحة أكبر للأمتعة في الرحلات الطويلة.

كذلك تتيح سيارات "جاز" الجديدة مجموعة رائعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، بما في ذلك الكاميرا التي تغطي جميع زوايا الرؤية حول السيارة، والتقنيات الموجودة في حزمة "حساسات هوندا" Honda Sensing، التي ستعمل على تحسين دقة وظائف تلك الحزمة، وعلاوة على ذلك نظام تجنب الاصطدام الجديد.

وستطرح السيارة في أوروبا بدءا من فبراير القادم.

المصدر: فيستي رو