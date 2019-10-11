"بوينغ" و"بورش" تتعاونان لتطوير "سيارة طائرة" كهربائية

تعاونت شركة "بوينغ" مع شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة "بورش" لتطوير سيارة كهربائية قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL).

وبعبارة أخرى، فإن الشركتين ستعملان على تطوير "سيارة طائرة"، حيث سيتعاون مهندسو "بوينغ" و"بورش" على بناء واختبار النموذج الأولي للتصميم الذي سيحصلون عليه.

As urban air mobility takes off, we are partnering with @Porsche to study the future market for premium air vehicles. #BoeingHorizonX



RELEASE: https://t.co/giHtzvgaDqpic.twitter.com/EQNLBEwr8H — The Boeing Company (@Boeing) October 10, 2019

وسيبحث التعاون بين الشركتين، في مسألة التنقل الجوي الحضري ككل، ولن يركز على تطوير السيارة فقط.

ويوضح إعلان "بورش" أنهم سينشئون فريقا دوليا كجزء من مذكرة التفاهم الموقعة، وسيقوم هذا الفريق بمعالجة الجوانب المختلفة للتنقل الجوي في المناطق الحضرية، فضلا عن البحث في إمكانات السوق وحالات الاستخدام المحتملة للمركبات الطائرة المتميزة.

وقال ستيف نوردلوند، نائب رئيس بوينغ في بيان: "هذا التعاون المبني على جهودنا لتطوير نظام بيئي جديد آمن وفعال للتنقل، يوفر فرصة لدراسة وتطوير سيارة تنقل جوي حضري متميز ذات علامة تجارية رائدة في صناعة السيارات".

المصدر: إنغيدجت