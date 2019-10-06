تعرف على QX50 الجديدة كليا من "إنفينيتي"

كشفت "إنفينيتي" مؤخرا عن نموذجها الجديد من سيارات QX50 التي تعتبر من أشهر المركبات الرباعية الدفع الفارهة في الأسواق.

وجاءت QX50 بهيكل غاية في الأناقة، مدروس وفق أحدث معايير الأيروديناميكية، ويتميز بشبك أمامي عريض مطلي بالكروم، ومصابيح LED، وفتحات هوائية كبيرة، ومزود بعجلات رياضية.

أما قمرة السيارة فأتت بمقاعد مريحة تتسع لـ5 ركاب، مغطاة بجلد الأنتارا الفاخر والمريح، وتزينت بعناصر من الخشب والكروم، وحصلت على واجهة قيادة متطورة مزودة بـ 3 شاشات، اثنتان تعملان باللمس في منتصفها، وأخرى قبالة السائق.

وحصلت "إنفنيتي" الجديدة على نظام لعرض البيانات على الزجاج قبالة السائق، ونظام لمنع انزلاقها على المنعطفات والسرعات العالية، وكاميرات تعرض محيطها بالكامل، وحساسات لقياس المسافات.

وستعمل هذه السيارة بمحرك توربيني بأربع أسطوانات، بعزم 286 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل، بمقدورهما زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة خلال 6.3 ثانية، والوصول بها إلى سرعة 230 كلم/ساعة.

المصدر: وكالات