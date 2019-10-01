Koenigsegg تسجّل رقما قياسيا في عالم السرعة

استطاعت شركة Koenigsegg السويدية تحطيم الأرقام القياسية وتسجيل نصر جديد في عالم السرعة بواسطة سيارة Regera الرياضية الجبارة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن سيارة من نوع Koenigsegg Regera تمكنت في الـ 23 من سبتمبر 2019 من تسجيل رقم قياسي جديد في عالم السرعة، عندما استطاعت زيادة تسارعها من 0 إلى 400 كلم/ساعة والعودة إلى السكون في غضون 31.49 ثانية فقط.

إقرأ المزيد

وتعمل السيارة التي حققت هذه النتيجة المذهلة بمحرك بنزين توربيني بسعة 5 ليترات، و3 محركات كهربائية، تنتج مجتمعة عزم 1500 حصان، و2000 نيوتن. متر من عزم الدوران.

وبإمكان هذه السيارة المذهلة أيضا أن تتسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 2.8 ثانية فقط، والتسارع حتى 200 كلم/ساعة في 6.6 ثانية، وإلى 300 كلم/ساعة في غضون 10 ثوان.

المصدر: وكالات