Geely تضيف تحفة جديدة لعالم الدفع الرباعي

تستعد عملاق صناعة السيارات Geely لإطلاق مركبة جديدة ستكون من بين أفضل سيارات الدفع الرباعي في العالم.

ومن أبرز ما يميز سيارة Icon الجديدة التصميم العصري للهيكل الذي يجعلها تبدو كسيارة من أفلام الخيال العلمي، والشكل المميز للمصابيح التي تعمل بتقنيات LED، وتصميم الأبواب التي تفتح باتجاهين متعاكسين لتوفير أكبر قدر من الراحة للركاب.

كما ستأتي هذه السيارة بسقف بانورامي شفاف يعطي الراكب شعورا بالراحة أثناء الرحلات، وستحصل على مقصورة متطورة مزودة بأحدث أنظمة المولتيميديا وشاشات تعمل باللمس موضوعة قبالة كل راكب.

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وستزود هذه السيارة بكاميرات ترصد محيطها بالكامل، وأنظمة متطورة لاستشعار حركة السيارات والأجسام المحيطة، وأنظمة فرملة أوتوماتيكية لمنع الحوادث.

youtube/ Paul Tan's Automotive

وستعمل Icon بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 177 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل، ونظامي دفع أمامي ورباعي، وتزود بنظام لمنع انزلاقها على المنعطفات، ونظام لتثبيت السرعة على الطرقات السريعة.

المصدر: فيستي.