تعرّف على "منافسة مرسيدس" الصينية

تمكنت شركة GAC الصينية من الدخول إلى عالم السيارات الفارهة بمركبة GA8 التي أطلق عليها الخبراء اسم "منافسة مرسيدس" الصينية.

وأتت هذه السيارة بهيكل سيدان كبير وانسيابي يتميز بالأناقة، تزينه خطوط جذابة من الكروم وواجهة أمامية عريضة مزودة بمصابيح LED.

أما قمرة هذه السيارة، فأتت بغاية الفخامة وتزينت بعناصر الكروم والخشب، وحصلت على مقاعد مريحة مكسوة بالجلد الفاخر، وواجهة قيادة متطورة مزودة بشاشة كبيرة تعمل باللمس.

youtube/سعودي سبيد

كما زودت هذه السيارة بكاميرات أمامية وخلفية، وحساسات استشعار المسافات، وأنظمة فرملة أوتوماتيكية لمنع الحوادث، وأنظمة ثبات على المنعطفات، ونظام رياضي للقيادة، وعجلات أنيقة من الكروم بمقاس 18 إنشا.

ويضمن أداءها الممتاز محرك بنزين توربيني بعزم 198 حصانا، يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل، ويساعدها على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 9 ثوان، والوصول إلى سرعة تزيد عن 200 كلم/ ساعة.

ويبلغ سعر النسخ العادية من هذه السيارة نحو 27 ألف دولار، أما نسخها المعدلة والمزودة بمواصفات إضافية فيصل سعرها إلى 35 ألف دولار.

المصدر: وكالات