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شركة " Geely Motors" الصينية تكشف عن كروس جديدة بسعر 20 ألف دولار

عالم السيارات

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كروس جيلي جي إس
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أعلنت شركة "Geely Motors" الصينية عن سعر كروس Geely GS التابعة لها وكشفت عن نسختها.

تم وضع كروس الصينية الجديدة على منصة سيدان Emgrand المعروفة في روسيا، كما تم تزويد نسخة Comfort الأساسية بمحرك بنزين فقط بسعة 1.8 لتر لتباع في روسيا بنحو 20 ألف دولار.

شركة
Twitter
Geely GS

فيما يتعلق بنسخة Geely GS Luxury الفاخرة المزودة بعلبة السرعة شبه الأوتوماتيكية فإن سعرها يرتفع إلى 24 ألف دولار.

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وتعد كروس هاتشباك Geely GS من أولى تصاميم ،بيتر هوربيري، بعد أن تولى منصب كبير المصممين في الشركة. لذلك تتميز سيارته بأناقة فائقة.

ويمكن التعرف على النسخة الفاخرة بعجلات مقاسها 18 بوصة وسقف بانورامي وتدفئة كرسي السائق والمرآتين الخارجيتين القابلتين للطي وكاميرا خلفية ومستشعرات ركن السيارة.

أما صالونها فمفروش من داخله بالجلد الاصطناعي الثنائي اللون ومزود بنظام السيطرة على السرعة ونظام مولتيميديا بشاشة لمسية ملونة بمقياس 8 بوصات ووسادتي الأمان للسائق والراكب الأمامي.

المصدر:مايل. رو

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