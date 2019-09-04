إيلون موسك يهدي لوكاشينكو سيارة تسلا

تحدث الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إلى الطلبة في بلاده عن سيارته الكهربائية.

نقلت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية عن رئيس بيلاروس قوله:" لدي سيارة كهربائية من طراز "تسلا" أهداها لي إيلون موسك. وأقوم باختبارها من وقت إلى آخر". فيما لم يذكر لوكاشينكو موديل السيارة التي يمتلكها.

وكان ألكسندر لوكاشينكو قد اختبر "تسلا" عام 2017 على الطرق البيلاروسية وقيّم عاليا مواصفاتها، مشيرا إلى أنها تقلع مثل مركبة فضائية وحتى أقوى منها. ثم كلف لوكاشينكو المهندسين البيلاروس بالبدء بتصميم سيارة نظيفة بيئيا مثيلة لـ"تسلا".

يذكر أن لوكاشينكو سمح لموظفيه بشراء سيارات بيلاروسية الصنع فقط. مستثنيا من ذلك نفسه ورئيس الوزراء ونوابه وكبار المسؤولين في الدولة.

المصدر:مايل. رو