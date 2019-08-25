ارتفاع مبيعات سيارات يفوق سعرها 100 ألف دولار في روسيا

ارتفعت في روسيا منذ مطلع العام الجاري مبيعات السيارات التي يزيد سعرها عن 100 ألف دولار بنسبة 18.4%.

ارتفعت في روسيا منذ مطلع العام الجاري مبيعات السيارات التي يزيد سعرها عن 100 ألف دولار بنسبة 18.4%.

ومن بين أكثر السيارات شعبية لدى الأثرياء الروس

Lexus LX بسعر 7.1 مليون روبل ( نحو 110 آلاف دولار) بيعت منها خلال 6 أشهر 1763 سيارة.

أوتوستات

لاند روفر رانج روفر بسعر 9.1 مليون روبل (نحو 140 ألف دولار) بيعت منها 1383 سيارة.

أوتوستات

BMW X7 بسعر 6.7 مليون روبل (نحو 102 ألف دولار)بيعت منه 1038 سيارة.

أوتوستات

Mercedes-benz g-class بسعر 12.3 مليون روبل ( نحو 190 ألف دولار) بيعت منها 649 سيارة.

أوتوستات

BMW 7 بسعر 7.2 مليون روبل (111 ألف دولار) بيعت منها 526 سيارة.

المصدر : أوتوستات