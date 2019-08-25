شركة روسية تعتزم إنتاج رادارات للسيارات ذاتية القيادة في كوريا والصين

أبدت كل من الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا اهتماما بإنتاج ردارات 4D روسية الصنع تستخدم في السيارات ذاتية القيادة.

وأعلنت رئيسة شركة Cognitive Technologies الروسية، أولغا كوسكوفا، أن شركتها اخترعت أول جهاز في العالم بصفته عينا ثالثة في السيارة ذاتية القيادة أو الطائرة من دون طيار وهو رادار4D (رباعي الأبعاد) بمقدوره رؤية أي جسم أو حاجز في الطريق في أي طقس كما تراه كاميرا فيديو في ظروف الطقس الجيد.

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وأضافت أن إنتاج تلك الأجهزة سينطلق قريبا خارج روسيا. وأوضحت قائلة " إننا نعتزم إنتاج دفعة صغيرة من راداراتنا في روسيا نهاية العام الجاري. وفيما يتعلق بإنتاج دفعات كبيرة فإن روسيا لا تمتلك القدرات الإنتاجية اللازمة لذلك. وفي حال عدم تزويدنا بساحة إنتاجية مناسبة في روسيا فسنضطر إلى قبول اقتراح بإنتاج أجهزتنا في كوريا الجنوبية التي تعهدت بتغطية حاجتنا. وقد تلقينا اقتراحات من هذا النوع من الصين وماليزيا أيضا اللتين نزود سياراتهما الكهربائية براداراتنا".

يذكر أن 80 مليار دولار استثمرت خلال 6 أعوام ماضية في سوق رادارات 4D ولا تزال تلك الاستثمارات تنمو من سنة إلى أخرى.

المصدر: فيستي. رو