"هيونداي" تطلق سيارة آية في الأناقة والتطور

استعرضت "هيونداي" مؤخرا سيارة كروس أوفر مميزة يتوقع أن تصبح من بين أكثر السيارات مبيعا في العالم.

وجاءت هذه السيارة التي ستحل خلفا لمركبات CRETA الشهيرة بهيكل أنيق يميزه التصميم الغريب للمصابيح الأمامية، والسقف الذي يختلف لونه عن لون الهيكل الأساسي.

كما أتت السيارة الجديدة بمقصورة غاية في التطور والحداثة، مزودة بلوحة قيادة فريدة ثبتت في منتصفها شاشة عملاقة تعمل باللمس، شبيهة بتلك الموجودة في سيارات "تسلا" و"لاند روفر" الحديثة، يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة القيادة ومعظم تقنيات المركبة.

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وتبعا للتسريبات فإن هذه المركبة التي ستطرح تحت اسم ix25 ستحصل على عدة أنواع من المحركات، محركات بنزين بسعة 1.6 و 1.5 لتر بعزم 123 و115 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 1.5 لتر وعزم 150 حصانا، لتعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل.

المصدر: فيستي