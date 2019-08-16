"بي إم دبليو" تطلق سيارة كهربائية متطورة

أكدت مواقع متخصصة بشؤون السيارات أن شركة "بي إم دبليو" تستعد للكشف عن سيارة كهربائية متطورة، ستصبح من بين أفضل المركبات الكهربائية الموجودة في الأسواق.

وتبعا للمواقع فإن السيارة الجديدة التي ستطرح تحت اسم i7، ستأتي بهيكل انسيابي متين وخفيف الوزن مصنوع من مزيج خاص من المعدن وألياف الكربون، سيزود بعجلات رياضية كبيرة، ومصابيح LED متطورة، وفتحات هوائية واسعة.

youtube/ АРАБА ШОУ

وستزود هذه السيارة بتقنيات تمكنها من ركن نفسها دون الاستعانة بالسائق، وميزة "تخزين مسار الرحلة" التي تساعدها على الحركة في الشوارع والأزقة الضيقة بشكل ذاتي، وبنفس المسار التي تحركت ضمنه في آخر رحلة عندما قادها سائقها.

وستحصل هذه السيارات على مقصورة فاخرة كجميع سيارات الفئة السابعة من "بي إم دبليو"، وشاشات متطورة تعمل باللمس أمام كل راكب، وأنظمة لشحن الهواتف لاسلكيا للركاب في المقاعد الأمامية والخلفية.

ومن المفترض أن تعمل بمحركات كهربائية قوية بعزم 380 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 9 مراحل، ونظامي دفع خلفي ورباعي.

المصدر: وكالات